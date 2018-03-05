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Минэкономики Грузии: почти 1/3 автотранспорта не прошла техосмотр


05.03.2018   12:39
В Грузии за два месяца после вступления в силу закона об обязательном техосмотре автотранспортных средств (в период с 1 января 2018 года по 28 февраля) в соответствующие центры обратились владельцы 11 457 автомобилей. При этом, как заявил замминистра экономики и устойчивого развития Георгий Черкезишвили, 2 935 из них не прошли проверку. Это порядка 25%, хотя, как отметил чиновник, речь идет о 30-32% машин, проваливших “экзамен”.

В большинстве случаев причиной непрохождения техосмотра становились неисправность тормозной и выхлопной систем, несоответствие фар и светоотражателей установленным нормам. Владельцам этих автотранспортных средств (подавляющее большинство из них – 2 405 – принадлежит юридическим лицам) дан дополнительный месяц на исправление неполадок.

Обязательный техосмотр в Грузии был отменен в период президентства Михеила Саакашвили – в рамках борьбы с коррупцией, вместе со множеством других регулирующих правил. Закон, восстанавливающий техосмотр всех авто раз в год, должен был вступить в силу еще в 2015 году. Но тогда было принято решение об отсрочке.






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