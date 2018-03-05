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Нильс Скотт: Крайне важно, чтобы тело Арчила Татунашвили было срочно передано семье


05.03.2018   13:02
Крайне важно, чтобы тело Арчила Татунашвили было срочно передано семье, - об этом заявил посол ООН в Грузии Нильс Скотт.

«Организация Объединенных Наций с большой тревогой наблюдает за делом Татунашвили. Мы требуем проведения прозрачного расследования, которое предоставит эту информацию всем заинтересованным сторонам, но, разумеется, прежде всего, крайне важно, чтобы тело было срочно передано семье, а также были освобождены два человека», - заявил Нильс Скотт.

22 февраля оккупационным режимом в Ахалгори были задержаны трое грузинских граждан – Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах.






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