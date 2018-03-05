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Кобахидзе: Если правительство не будет выполнять функцию локомотива, реформа самоуправления усложнится


05.03.2018   13:37
По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, если правительство не будет выполнять функцию локомотива, реформа самоуправления усложнится.

Ираклий Кобахидзе говорил о важности реформы местного самоуправления и децентрализации на презентации видения по развитию самоуправления в Грузии.

«Чтобы система управления была до конца налажена, для этого необходимо выполнение нескольких основных условий. Одно мы уже завершили, Грузия приняла новую конституцию, которой формируется очень усовершенствованная система парламентского правления. Эта система основана на фклассической парламентской модели разделения власти. Соответственно, новой редакцией создается очень твердая основа, чтобы демократические процессы развивались согласно принципу разделения власти», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По мнению Кобахидзе, реформы должны быть продолжены, чтобы в конечном счете, страна получила европейскую и рациональную систему публичной службы западного типа.






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