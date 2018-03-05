Талаквадзе: В парламентской резолюции строгие оценки, как по убийство Татунашвили, так и Отхозория

05.03.2018 13:53 Вопрос Арчила Татунашвили этот то, где все мы должны встать вместе, — об этом лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил комментируя резолюцию о посягательства на жизнь Арчила Татунашвили.



Как отметил Арчил Талаквадзе, на этой неделе на парламентской сессии будет обсуждаться очень принципиальная резолюция, которая касается дела Арчила Татунашвили.



«На этой неделе мы вынесем на сессию резолюцию, которая является очень принципиальной. В этой резолюции сделаны строгие оценки, как в связи с убийством Арчилом Татунашвили, так и Гиги Отхозория. В резолюции есть конкретные требования, которые касаются вопроса передачи тела, проведения расследования и международного мониторинга. Мы готовы к обсуждению с любой стороной, так как вопрос Арчила Татунашвили это то, где все мы должны встать вместе», — заявил Арчил Талаквадзе.















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