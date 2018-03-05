Квирикашвили: Правительство начинает комплексные работы для укрепления самоуправления

05.03.2018 13:57 Вызовом для правительства назвал премьер-министр Грузии проблему неравенства между регионами, которая часто заставляет людей покинуть свое село и уехать в город или за границу. Об этом Георгий Квирикашвили заявил сегодня на презентации «Реформы самоуправления» в парламенте.



Одним из важнейших приоритетов для правительства Грузии является искоренение уровня неравенства между регионами, — цитирует премьера Общественное телевидение Грузии.



Премьер отметил, что правительство начинает комплексные работы для укрепления самоуправления.

«Шагом вперед именно для этого является принятый в 2014 году кодекс самоуправления, который создал институциональные и законодательные рамки. Это означает значительные изменения в нашей стране. Именно на этом фундаменте должны быть выстроены дальнейшие шаги реформы. Сегодня мы представляем среднесрочное стратегическое видение децентрализации, цель которой – еще больше укрепить самоуправление на местном уровне. Наше видение охватывает три направления. Первое – расширение правомочий самоуправления. Второе – чтобы для большей эффективности у самоуправления было больше финансовых ресурсов и поэтапное распределение этого финансового ресурса в направлении прозрачности. Третье – самоуправление должно удовлетворять высшие стандарты прозрачности и подотчетности. Реформа должна обеспечивать участие граждан в процессе принятия решений, процессе управления и, конечно, совокупность всех этих трех стержней даст нам качественный результат в самоуправлении», — заявил Георгий Квирикашвили.



В свою очередь спикер парламента Ираклий Кобахидзе отметил, что если правительство не будет выполнять функцию локомотива, реформа самоуправления усложнится.



Спикер подчеркнул, что реформа самоуправления должна быть продолжена, чтобы в конечном счете страна получила европейскую и рациональную систему публичной службы западного типа.



«Чтобы система управления была до конца налажена, необходимо выполнение нескольких основных условий. Одно мы уже завершили — Грузия приняла новую конституцию, которая формирует усовершенствованную систему парламентского правления. Эта система основана на классической парламентской модели разделения власти. Новая редакция создает твердую основу для того, чтобы демократические процессы развивались согласно принципу разделения власти», — отметил Кобахидзе.















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