В регионах Грузии стартует информационная кампания по безвизу с ЕС

05.03.2018 14:19 Власти Грузии объявили о начале “третьей волны” кампании по информированию населения об условиях безвизового режима с ЕС и последствиях его нарушения. Первые встречи пройдут 5-6 марта в регионе Имерети. Представители министерства иностранных дел Грузии и эксперты встретятся с жителями городов Кутаиси, Вани, Самтредиа, Тержола, Ткибули и Цхалтубо.



Как отмечают в МИД, население ознакомят с правилами безвизовых поездок в Евросоюз / Шенгенскую зону и расскажут о рисках, связанных как с нарушением этих правил, так и с недобросовестным отношением к процедуре получения убежища в странах ЕС.



Третья волна информационной кампании включает в себя около 100 мероприятий. Встречи пройдут в более чем 50-ти населенных пунктах Грузии. Параллельно правительство планирует воплотить в жизнь ряд законодательных инициатив по сдерживанию нелегальной миграции. Одной из правовых мер борьбы с ней станет ужесточение порядка смены фамилии.



Отметим, что по данным Европейского бюро по оказании поддержки просителям убежища (European Asylum Support Office – EASO), число соискателей убежища в Европе из Грузии в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 35%. В этой связи в СМИ появились слухи о том, что ЕС может задействовать Механизм временной приостановки безвизового режима. Власти Грузии пообещали принять экстренные меры, чтобы этого не произошло.















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