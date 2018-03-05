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В 2013-2017 годы «Грузинская мечта» заплатила за PR 50 миллионов лари
05.03.2018 14:46
"Грузинская мечта" платит за PR десятки миллионов. Конкретные данные сосчитала "Международная прозрачность-Грузия". В 2013-2017 годы за PR более чем 100 государственных ведомств только на заработную плату в совокупности потрачено 50 миллионов лари.
Самым высокобюджетным оказался 2016 год, год парламентских выборов, когда PR службам в государственных учреждениях на 94% увеличили зарплату.
По словам менеджера программы неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия", Мамуки Андгуладзе, администрация правительства не предоставила им информацию в связи со средствами, потраченными в 2013-2017 годы.
"По сравнению с 2012 годом увеличивается количество сотрудников, по сравнению с 2012 годом возрастает также возмещение, и пик, как с точки зрения зарплаты, так и количества сотрудников по всей стране был в 2016 году. По нашему предположению, это связано с парламентскими выборами"- заявил Мамука Андгуладзе.
По заявлению представителя той же неправительственной организации, Саломэ Цецхладзе, больше всего людей в Службе связей с общественностью занято в МВД, Министерстве обороны, и Министерстве здравоохранения.
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