Личный охранник Звиада Гамсахурдиа поведал новые детали смерти первого президента

05.03.2018 15:12 Впервые спустя 24 года личный охранник Звиада Гамсахурдия заговорит об обстоятельствах смерти первого президента. По утверждению Бадри Гогелашвили, Звиада Гамсахурдия привезли в дом Карло Гурцкая в село Дзвели Хибула уже убитым, и инсценировали самоубийство.



По утверждению члена охраны, убийство произошло, когда Звиад Гамсахурдия вместе с Бесарионом Гугушвили и двумя членами охраны направлялись из села Джихашкари в Дзвели Хибула.



В роковые дни личный охранник президента находился в Грозном. Он узнал детали убийства от Басила Мкалавишвили. По утверждению Басила Мкалавишвили, его сокамерником в тюрьме был заключенный Гиоргадзе, который сказал ему, что лично присутствовал во время убийства первого президента Грузии.



Карло Гурцкая категорически опровергает скандальную информацию о том, что Звиада Гамсахурдия привезли в его дом уже скончавшимся. По его словам, первый президент пришел к нему домой поздно ночью.



Тем временем сын первого президента Константин Гамсахурдия заявил, что нет политической воли, раскрыть дело. Он также говорит, что существующие в деле неточности прокуратура оставила без внимания.



Не видит политической воли довести дело до конца и Цотнэ Гамсахурдия. Он считает, что есть личности, в интересы которых не входит завершение следствия.



Несмотря на то, что уже три года дело расследуют по статье убийства, прокуратура до сих пор не дает семье материалы дела.



Сейчас резонансное дело идет в Европейский суд, и уже готовится иск для Страсбурга.



















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