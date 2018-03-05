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Воздействие на Государственного инспектора станет уголовно наказуемым


05.03.2018   15:38
Воздействие на Государственного инспектора и сотрудников Службы государственного инспектора будет уголовно наказуемым.

Это предусматривают поправки в «Уголовный кодекс», которые являются частью законодательного пакета о реформе Службы государственного инспектора.

Согласно изменениям, воздействие с целью помешать деятельности Государственного инспектора или сотрудников аппарата в любой форме будет наказываться штрафом, исправительными работами сроком от одного до двух лет или домашним арестом сроком от шести месяцев до двух лет.

Согласно проекту, в случае, если то же самое действие совершенно с использованием служебных полномочий, оно будет наказываться лишением свободы до двух лет с лишением права занимать должность сроком на три года.

Данная регуляция вступит в силу с первого января 2019 года, а инициирование изменений произойдет на сегодняшнем заседании бюро.






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