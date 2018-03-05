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АМЮГ внесла иск в суд по отводу Анны Долидзе при бессрочном распределении судей


05.03.2018   15:57
Ассоциация молодых юристов Грузии внесла иск в Тбилисской городской суд по отводу Анны Долидзе в ходе распределения Высшим советом юстиции суде на бессрочный срок.

По словам членов организации, подобные действия являются показателем отношения системы к критическому мнению.

«Наш иск касается принятых решений об отводе члена совета Анны Долидзе в связи с процедурой назначения конкретных судей на заседаниях Высшего совета юстиции 6-7-8 февраля 2018 года.

Мы считаем, что эти решения являются противозаконными и этими решениями нарушаются права Анны Долидзе, как члена совета юстиции. Ей не дается возможность осуществлять полномочия, учтенные конституцией, то есть участия в процессе назначения судей», — заявил юрист АМЮГ Миша Джахуа.

По его словам, если суд удовлетворит их иск, могут возникнуть вопросы в связи с легитимностью отбора судей, однако у них нет требований повторного вынесения их кандидатур на голосования.






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