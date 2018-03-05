Важным вызовом стала проблема неравенства между регионами - Квирикашвили

05.03.2018 16:05 В последние десятилетия важным вызовом в Грузии стала проблема неравенства между регионами, зачастую это вынуждало людей покинуть свои села, уехать в город, многие из них покинули нашу страну, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в парламенте, в ходе презентации видения развития местного самоуправления и децентрализации.



По словам Квирикашвили, главным приоритетом для правительства является искоренение неравенства уровня жизни между регионами.



«Как известно, в последние десятилетия важным вызовом в Грузии стала проблема неравенства между регионами, зачастую это вынуждало людей покинуть свои села, уехать в город, многие из них покинули нашу страну. Вот почему одним из самых важных приоритетов для нас является искоренение неравенства уровня жизни между регионами. Именно для этого большим шагом вперед стал принятый в 2014 году Кодекс самоуправления, создавший институциональную и законодательную базу в нашей стране. Это главная ось, фундамент, на котором должны быть выстроены последующие шаги реформы.



Сегодня мы представляем среднесрочное стратегическое видение децентрализации, целью которого является еще большее усиление и укрепление самоуправления на местном уровне. Наше видение включает в себя три основных направления: первое, это расширение полномочий самоуправления; второе - у самоуправления для большей эффективности должно быть больше финансовых ресурсов и постепенное перераспределение этого финансового ресурса; третье - самоуправление должно соответствовать высшим принципам, стандартам прозрачности и подотчетности. Это должно обеспечивать деятельную и активную включенность граждан в решение важных для них вопросов. Функционирование этих трех стержней даст нам качественный результат в самоуправлении», - заявил Георгий Квирикашвили.















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