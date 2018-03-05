У «Грузинской мечты» два кандидата в президенты - Теа Цулукиани и Саломэ Зурабишвили

05.03.2018 16:11 В правящей команде начался процесс отбора кандидата в президенты. В настоящем идет разговор о двух предположительных кандидатах. По распространенной информации, на данном этапе у "Грузинской мечты" есть два кандидата, одна из них министр юстиции Тея Цулукиани, а вторым кандидатом "Грузинская мечта" рассматривает беспартийного мажоритарного депутата парламента Саломэ Зурабишвили.



По заявлению председателя парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе, кандидат в президенты пока не избран, идут переговоры, но Мдинарадзе не назвал, каких политиков рассматривает правящая команда.



Председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Софья Киладзе считает приемлемыми кандидатуры Цулукиани и Зурабишвили. По ее словам, обе из них являются успешными политиками.



"Госпожа Тея Цулукиани действительно достойный политик, и достойный член нашей команды. Госпожа Саломэ Зурабишвили является личностью, у которой есть очень большой дипломатический опыт, и она так же достойная кандидатура"- говорит Киладзе.



Член парламентского большинства Заза Габуния считает выигрышным политическим шагом выбор женщины-политика кандидатом в президенты. По его словам, правда, в Грузии не было женщины-президента, но у страны имеется опыт успешного правления женщин-правителей.



"Общественное мнение настолько позитивно сформировано по отношению возможного кандидата-женщины, что дискуссия и обсуждение этого вполне возможно. Причем для женщин кандидатов это может быть выигрышная ниша-позиция, поскольку у нас не было женщин-президентов, но у нас есть опыт женщин-правителей очень высокого уровня, и их блестящего правления"- говорит Заза Габуния.

















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