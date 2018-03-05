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Президент Германии выдвинул Меркель на пост канцлера


05.03.2018   16:26
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил кандидатуру Ангелы Меркель на пост федерального канцлера. Об этом сообщает DW.

Выборы главы правительства Германии пройдут в бундестаге уже 14 марта.

Кроме того, стало известно, что Хорст Зеехофер 13 марта уйдет с поста премьер-министра Баварии, его сменит Маркус Зедер который сейчас занимает должность министра финансов в земельном правительстве.

Сам Зеехофер, вероятно, станет министром внутренних дел Германии. Министерские портфели также получат еще двое членов ХСС: Андреас Шойер станет министром транспорта, а Доротея Бэр - министром цифровых технологий, кроме того на своем посту министра по вопросам экономического сотрудничества и развития останется Герд Мюллер.

СДПГ получает ряд ключевых министерств, таких как МИД, министерство труда и социального обеспечения и министерство финансов.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия (СДПГ) проголосовала за создание "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) под руководством канцлера Ангелы Меркель.

Вскоре Меркель призвала как можно быстрее создать новое правительство.






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