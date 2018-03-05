Президент Германии выдвинул Меркель на пост канцлера

05.03.2018 16:26 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил кандидатуру Ангелы Меркель на пост федерального канцлера. Об этом сообщает DW.



Выборы главы правительства Германии пройдут в бундестаге уже 14 марта.



Кроме того, стало известно, что Хорст Зеехофер 13 марта уйдет с поста премьер-министра Баварии, его сменит Маркус Зедер который сейчас занимает должность министра финансов в земельном правительстве.



Сам Зеехофер, вероятно, станет министром внутренних дел Германии. Министерские портфели также получат еще двое членов ХСС: Андреас Шойер станет министром транспорта, а Доротея Бэр - министром цифровых технологий, кроме того на своем посту министра по вопросам экономического сотрудничества и развития останется Герд Мюллер.



СДПГ получает ряд ключевых министерств, таких как МИД, министерство труда и социального обеспечения и министерство финансов.



Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия (СДПГ) проголосовала за создание "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) под руководством канцлера Ангелы Меркель.



Вскоре Меркель призвала как можно быстрее создать новое правительство.















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