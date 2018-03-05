Мы готовы к борьбе с «мраморным клопом» - Минрегиона

05.03.2018 16:38 По словам министра регионального развития и инфраструктуры Зураба Алавидзе, правительство Грузии готово к борьбе против «мраморного клопа».



Как отметил Алавидзе, работы перейдут в активную фазу в апреле, когда «мраморный клоп» выйдет из спячки.



«Мы очень активно работаем. Создан штаб и комиссия, которая руководит этим. Подключен кабинет министров, каждый муниципалитет, губернии, местные и иностранные эксперты и мы мобилизованы.



Однако, до этого, проходят подготовительные работы и те мероприятия, которые мы запланировали для борьбы с «мраморным» клопом, мы готовы к этому», — заявил Алавидзе.















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