|
Мы готовы к борьбе с «мраморным клопом» - Минрегиона
05.03.2018 16:38
По словам министра регионального развития и инфраструктуры Зураба Алавидзе, правительство Грузии готово к борьбе против «мраморного клопа».
Как отметил Алавидзе, работы перейдут в активную фазу в апреле, когда «мраморный клоп» выйдет из спячки.
«Мы очень активно работаем. Создан штаб и комиссия, которая руководит этим. Подключен кабинет министров, каждый муниципалитет, губернии, местные и иностранные эксперты и мы мобилизованы.
Однако, до этого, проходят подготовительные работы и те мероприятия, которые мы запланировали для борьбы с «мраморным» клопом, мы готовы к этому», — заявил Алавидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна