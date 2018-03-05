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Без фискальной децентрализации не существует устойчивого развития - посол Швейцарии


05.03.2018   17:49
Посол Швейцарии в Грузии Лукас Беглингер комментирует новое национальное видение децентрализации и местного самоуправления правительства Грузии, согласно которому к 2025 году 7-8% ВВП Грузии будут переданы региональным и муниципальным бюджетам, и говорит, что без децентрализации не бывает длительного развития.

"Швейцария вместе с Австрией и ООН давно помогает правительству Грузии, чтобы осуществить децентрализацию, поскольку без децентрализации не бывает длительного и устойчивого развития; Передать местному самоуправлению очень важные финансы и компетенции, и за этим последовало развитие способностей.

Мы продолжаем работать над данной темой, и хорошо понимаем, что этот процесс не завершен. Мы рады, что правительство Грузии хорошо понимает, насколько важной является децентрализация для развития страны, и мы приветствуем это новое видение"- заявил Лукас Беглингер.








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