|
Без фискальной децентрализации не существует устойчивого развития - посол Швейцарии
05.03.2018 17:49
Посол Швейцарии в Грузии Лукас Беглингер комментирует новое национальное видение децентрализации и местного самоуправления правительства Грузии, согласно которому к 2025 году 7-8% ВВП Грузии будут переданы региональным и муниципальным бюджетам, и говорит, что без децентрализации не бывает длительного развития.
"Швейцария вместе с Австрией и ООН давно помогает правительству Грузии, чтобы осуществить децентрализацию, поскольку без децентрализации не бывает длительного и устойчивого развития; Передать местному самоуправлению очень важные финансы и компетенции, и за этим последовало развитие способностей.
Мы продолжаем работать над данной темой, и хорошо понимаем, что этот процесс не завершен. Мы рады, что правительство Грузии хорошо понимает, насколько важной является децентрализация для развития страны, и мы приветствуем это новое видение"- заявил Лукас Беглингер.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна