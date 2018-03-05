ЕС приветствует работу парламентского комитета по интеграции с Европой - Карле Натале

05.03.2018 19:06 Евросоюз приветствует работы парламентского комитета по интеграции с Европой, — заявление сделал заместитель главы представительства Евросоюза в Грузии Карло Натале, который провел презентацию деятельности парламентского комитета и планов на 2018-20 годы.



По его словам, ЕС интенсивно работает с комитетом по евроинтеграции парламента Грузии.



«Мы сегодня собрались по очень важной причине. ЕС очень активно работает с комитетом по евроинтеграции парламента Грузии, так как это – один из важнейших органов на пути сближения Грузии с Евросоюзом. Наше сотрудничество охватывает два основных направления. Это – законодательное сближение с ЕС, институциональное укрепление парламента Грузии по надзору над правительством и законотворческих вопросах. Мы хотим поприветствовать работу парламентского комитета по интеграции с Европой и выразить надежду, что она продолжится с успехов и в будущем», — заявил Карло Натале.

















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