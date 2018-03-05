Грузия готовит реформу самоуправления

05.03.2018 19:19 Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня представил Стратегическое видение местного самоуправления и децентрализации, согласно которому, спустя 7-8 лет финансирование органов самоуправления «должно быть увеличено в несколько раз» и достичь 7% ВВП страны.



Кроме того, должны быть расширены полномочия местного самоуправления, осуществлена фискальная децентрализация, а также – усилена вовлеченность граждан в процесс самоуправления.



«Нашей конечной целью является то, чтобы мы стали полноправным членом европейской семьи, и это невозможно, естественно, если не сформируем децентрализованную систему управления европейского типа, систему местного самоуправления», - заявил Ираклий Кобахидзе по время презентации Стратегического видения сегодня и добавил, что необходимо «разработать единую, комплексную стратегию децентрализации».



По заявлению председателя Парламента, реформа самоуправления должна осуществляться при активном сотрудничестве с гражданским обществом, экспертными кругами и Национальной ассоциацией местного самоуправления. Он также подчеркнул важность «политической воли» в этом процессе и поблагодарил премьер-министра Квирикашвили за то, что «эта реформа пользуется большой поддержкой со стороны правительства».



Представляя видение властей о децентрализации, премьер-министр Квирикашвили заявил, что главной целью реформы самоуправления должно быть то, чтобы «в регионах была власть, принимающая решения, а также - соответствующий ресурс для принятия и обеспечения выполнения этих решений». По его словам, неравенство в уровне жизни между регионами Грузии является серьезным вызовом, что должно быть устранено в результате реформы. Глава правительства также выразил надежду, что в результате реформы, «молодые люди, имеющие наилучшее образование», получат мотивацию для участия в местном самоуправлении, чем будут содействовать региональному развитию.



Грузинская мечта приступила к реформе местного самоуправления несколько лет назад. В 2014 году Парламент принял «Кодекс самоуправления», в соответствии с которым, в самоуправляющихся единицах – муниципалитетах были установлены правила прямых выборов мэров и гамгебели, а число самоуправляющихся городов было увеличено с пяти до двенадцати. В прошлом году, перед местными выборами 21 октября, семь городов были лишены статуса самоуправляющейся единицы, что вызвало строгую критику со стороны оппозиционных партий и гражданского общества.



О планах новой реформы самоуправления премьер-министр Квирикашвили объявил в декабре 2017 года, во время устверждения нового состав правительства в Парламенте.



За представлением нового Видения децентрализации и местного самоуправления последует разработка Стратегии и Плана действий, которые будут утверждены Парламентом Грузии в 2018 году.



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