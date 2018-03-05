Парламент будет избирать государственного инспектора сроком на шесть лет

05.03.2018 20:22 В Грузии будет создана Государственная инспекция с полномочием расследования преступления, совершенного против прав и свобод человека представителем правоохранительного органа, чиновника, или приравненным к нему лицом. В парламенте зарегистрирован законопроект о "Службе государственного инспектора", инициированный правительством Грузии, автором которого является Министерство юстиции.



Согласно законопроекту, служба Государственной инспекции определяется правопреемником инспектора по защите персональных данных. В его полномочия также будут входить полномочия действующего в настоящее время инспектора охраны персональных данных.



Государственным инспектором может быть избран гражданин Грузии, без судимости, с высшим юридическим образованием, и с опытом не менее 5 лет работы в системе правосудия или правоохранительных органах, или области защиты прав человека. Кандидата государственного инспектора будет избирать специальная комиссия большинством голосов. Комиссия представит премьер-министру не менее двух и не более пяти кандидатур. Премьер-министр в течение 10 дней представит парламенту две кандидатуры.



Парламент изберет государственного инспектора сроком на шесть лет, вместо срока полномочия инспектора охраны персональных данных на 3 года. Здесь же будет установлено, что одно и то же лицо на должность государственного инспектора не может быть избрано дважды подряд.



Законопроект устанавливает гарантии независимости Государственного инспектора, в частности: во время осуществления своего полномочия Государственный инспектор будет свободным, и не будет подчиняться никакому должностному лицу и органу. Любое воздействие на Государственного инспектора и чиновника службы государственного инспектора, или вмешательство в деятельность инспектора будет караться законом.



Никто не имеет права требовать у государственного инспектора отчет о расследовании конкретного уголовного дела, или предоставить информацию, выдача которой может препятствовать ходу расследования.



Государственный инспектор представит парламенту отчет о деятельности, проводимой в предыдущем году, не позднее 31 марта каждого года. В то же время у парламента Грузии будет право большинством полного состава в любое время пригласить Государственного инспектора, чтобы представить информацию о текущей деятельности.



Если Государственный инспектор не выполняет свои обязанности в течение четырех месяцев подряд, или займет должность, несовместимую с его статусом, или осуществит несовместимые действия, решением Парламента его полномочия будут приостановлены.

















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