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Спикер парламента уверен, что реорганизация Общественного телевидения даст положительные результаты


05.03.2018   20:41
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что целью изменений, которые запланированы на Общественном телевидении Грузии является «оживление мертвеца», и выражает уверенность, что эти изменения дадут положительные результаты.

Об этом Кобахидзе заявил 5 марта на заседании бюро парламента, где в числе других вопросов обсуждался вопрос комплектации комиссии по отбору кандидатов в попечительский совет Общественного телевидения.

По словам спикера парламента, изменения на Общественном телевидении повысят его рейтинг и социальное влияние.

«Общественное телевидение все это время было мертвым, и именно поэтому мы приняли эти изменения. Были ожидания, что в результате реорганизации рейтинг повысится. Подождем развития процесса. Наша цель состоит в том, чтобы не «выбрасывать» 50 миллионов лари на «мертвое» телевидение. Если у Общественного телевидения нет социального влияния, то и смысла существования оно не имеет. Поэтому наша задача — оживить мертвеца», — подчеркнул Кобахидзе.

Как известно, парламент Грузии ранее принял спорный законопроект о внесении изменений в закон «О вещании», который в основном был направлен на создание условий для развития Общественного телевидения. В частности, разрешал размещение коммерческой рекламы в эфире телевидения в рабочие дни, направление получаемых из госбюджета средств на финансирование начинающих предприятий. Эти и другие изменения вызвали протест со стороны частных телекомпаний, которые сочли, что финансируемое из госбюджета Общественное телевидение отбирает у них рекламный рынок как один из основных источников дохода, а это приведет к банкротству частных телекомпаний. Президент Грузии наложил на законопроект вето, парламент преодолел вето президента, но Георгий Маргвелашвили повторно представленный ему законопроект не подписал. Закон вступит в силу после подписания его председателем парламента.






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