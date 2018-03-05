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Украина экстрадировала в Италию гражданина Грузии, разыскиваемого за убийство
05.03.2018 23:09
Генеральная прокуратура Украины экстрадировала в Италию гражданина Грузии, который разыскивается итальянскими правоохранителями за жестокое убийство, сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
"Генеральная прокуратура Украины завершила экстрадиционную проверку задержанного в Украине гражданина Грузии, который разыскивается итальянскими правоохранительными органами за убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - написал А.Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.
Он отметил, что Генпрокуратура приняла решение об экстрадиции указанного гражданина в Италию, и 1 марта он передан компетентным органам указанной страны.
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