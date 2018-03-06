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В Сенате США назвали условие снятия санкций России


06.03.2018   11:12
Установленные против России санкции могут быть сняты в том случае, если Москва прекратит активность в некоторых регионах.

Об этом заявил сенатор штата Аляска Дэниел Саливан.

"Что касается российских санкций, это полностью зависит от правительства России. Если она прекратит активность в некоторых регионах, будь то расшатывание демократии в США или вмешательство в дела других стран, например в Украине, тогда санкции будут сняты. Если нет, действие санкций будет продолжено"- отметил Саливан.

2 марта президент Америки Денальд Трамп еще на год продлил действие санкций, введенных против России.






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