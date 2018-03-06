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Между МИД Грузии и Боснии-Герцеговины оформлен меморандум


06.03.2018   12:06
Вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и министр иностранных дел Боснии-Герцеговины Игорь Црнадак подписали меморандум сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.

Церемония подписания документа состоялась в рамках официального визита руководителя внешнеполитического ведомства Грузии в Сараево. Документ подчеркивает взаимное сотрудничество двух стран с соблюдением фундаментальных принципов международного права, суверенитета и территориальной целостности, нерушимости границ, и невмешательства во внутренние дела, и предусматривает разные форматы отношений между министерствами. На совместной пресс-конференции министры отметили значение меморандума для последующего развития сотрудничества между Грузией и Боснией-Герцеговиной.

На встрече министры подчеркнули дружеские и партнерские отношения двух стран, и выразили готовность содействовать их последующему развитию. Особенно отметили взаимную поддержку в процессе европейской и евроатлантической интеграции обеих стран. Глава внешнеполитического ведомства Грузии поздравил коллегу с успехом Боснии и Герцеговины в данном контексте, и отметил, какое большое значение имеет расширение Евросоюза в направлении Западных Балкан для таких стран, как Грузия. Министры выразили готовность и в последующем активно обмениваться опытом с точки зрения интеграции в ЕС.

Отметили успешные политические отношения между Грузией и Боснией и Герцеговиной, как в двухсторонних, так и многосторонних форматах. Министры подчеркнули высокий потенциал развития секторального сотрудничества особенно в таких сферах, как торговля, туризм, сельское хозяйство, и сферы услуги. В то же время отметили, что туристический потенциал в регионе, как Грузии, так и Боснии и Герцеговины растущий, что создает хорошую основу для дальнейшего сотрудничества в данной сфере.

Министры приветствовали соответствующие решения обеих стран, которые дают возможность гражданам Грузии и Боснии и Герцеговины ездить без визы в обе страны. Руководитель МИД Грузии проинформировал коллегу об экономическом и транзитном потенциале Грузии, и возможности сотрудничества двух стран с данной точки зрения.

На встрече подчеркнули значение обмена визитами высокого уровня. Глава внешнеполитического ведомства Грузии пригласил сторону Боснии и Герцеговины для участия в саммите высокого уровня "Сотрудничество открытого управления" в Тбилиси.








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