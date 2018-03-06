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Германия на несколько лет запретит въезд в Шенгенскую зону лицам, которым было отказано в убежище


06.03.2018   12:17
Руководитель штаба по возвращению мигрантов федерального министерства внутренних дел Германии, доктор Кристиан Клосс и поверенный министра иностранных дел Германии по вопросам беженцев и миграции, посол Аннет Гюнтер посещают Грузию.

По информации посольства Германии в Грузии Кристиан Клосс и Аннет Гюнтер сегодня встретятся с представителями правительства Грузии и будут говорить с ними об актуальных событиях в сфере миграции.

Как говорится в информации посольства, Германия, как тесный партнер Грузии на протяжении десятилетий и друг, в марте 2017 года поддержала предоставление гражданам Грузии безвизового передвижения в Шенгенской зоне для краткосрочных визитов. Этой возможностью воспользовались более 200 тысяч граждан Грузии. Безвизовое передвижение направлено и на углубление многообразных культурных, экономических и общественных контактов между Германией и Грузией.

Однако уже несколько месяцев все более растущее число граждан Грузии использует это свободу для того, чтобы потребовать убежища в Германии, несмотря на то, что большинство из них получает отказ в предоставлении убежища. По сравнению с периодом до визалиберализации, количество соискателей убежища увеличилось втрое. Только в январе более 700 граждан Грузии попросили убежище в Германии. Почти 100% из них получили отказ. Подобная ситуация отмечается и в других странах-членах ЕС», — говорится в информации посольства.

Согласно этой же информации, растущее количество нелегально находящихся в германии лиц и необоснованных соискателей убежища вызывает озабоченность федерального правительства, поэтому правительство считает, что необходимо быстрое и действенное реагирование.






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