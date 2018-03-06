Только в январе убежища в Германии попросили более 700 граждан Грузии

06.03.2018 13:09 По информации посольства Германии, только в январе в Германии убежища попросили более чем 700 граждан Грузии, и почти 100% из них получили отказ.



В информации посольства Германии сказано, что уже несколько месяцев все более растущее число граждан Грузии использует либерализацию виз для того, чтобы потребовать убежища в Германии, несмотря на то, что их подавляющее большинство получает отказ на предоставление убежища.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

