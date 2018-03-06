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Только в январе убежища в Германии попросили более 700 граждан Грузии
06.03.2018 13:09
По информации посольства Германии, только в январе в Германии убежища попросили более чем 700 граждан Грузии, и почти 100% из них получили отказ.
В информации посольства Германии сказано, что уже несколько месяцев все более растущее число граждан Грузии использует либерализацию виз для того, чтобы потребовать убежища в Германии, несмотря на то, что их подавляющее большинство получает отказ на предоставление убежища.
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