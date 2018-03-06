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Законопроект о реформе института школьных приставов парламент рассмотрит весной
06.03.2018 13:57
Парламент рассмотрит законопроект о реформе института школьных приставов в ходе весенней сессии, — сообщила заместитель министра образования Лия Гигаури.
«В рамках межведомственной комиссии мы рассматриваем пакет изменений, который касается улучшения деятельности службы приставов, ее координации с правоохранительными органами и повышения эффективности. Инициированный законопроект будет рассмотрен в ходе весенней сессии. Мы надеемся, что он будет утвержден в той форме, в какой мы его подготовили и представим в парламент», — заявила Гигаури.
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