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«Россия ведет себя агрессивно» - Столтенберг


06.03.2018   14:08
Заявление президента РФ Владимира Путина о разработанных в стране новых видах ядерного оружия – компонент возобновившейся агрессивности России, на которую Запад уже реагирует, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, добавив, что надеется избежать гонки вооружений, сообщает Голос Америки.

В прошлый четверг Путин представил ряд новых видов ядерного оружия, которые, по его словам, уже готовы или находятся на стадии разработки. По его словам, они способны нанести удар почти что по любой точке Земного шара и не могут быть перехвачены оборонными системами.

«Разумеется, мы обеспокоены, – отметил Столтенберг в ходе визита в Ирак. – Потому что НАТО не хочет новой «холодной войны». Мы не хотим новой гонки вооружений».

«Эта модель поведения, которую мы наблюдаем уже несколько лет, является одной из причин того, что НАТО адаптируется и проводит самое крупномасштабное укрепление нашей коллективной обороны со времен «холодной войны», – заявил он.

«Мы не отвечаем на действия России зеркально – ракета за ракету, оружие за оружие, – но мы реагируем, потому что видим, что она ведет себя более агрессивно», – добавил он.

Столтенберг вновь призвал Россию соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который, по мнению США, Путин нарушил своим объявлением о новых видах оружия.






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