Уровень работы парламента Грузии приближается к стандартам европейских стран - Нильс Скотт

06.03.2018 14:11 Парламент Грузии начинает новый проект при поддержке Евросоюза и программы развития ООН, целью которого является усиление аналитических и исследовательских возможностей законодательного органа.



По оценке постоянного представителя программы развития ООН (UNDP) Нильса Скотта, после осуществления программы, уровень работы грузинского парламента приблизится к уровню работы западных стран.



«Программа развития ООН и ЕС уже довольно долгое время способствуют институциональному развитию парламенту Грузии. Мы рады, что у нас есть возможность способствовать институциональной реформе одной из фундаментальных сфер, которая связана с развитием аналитических и исследовательских служб грузинского парламента.



Это ключевой вопрос в работе парламента, потому, что в случае хорошего функционирования, качество работы значительно улучшится.



Мы продолжим способствовать развитию институциональных реформ парламента, а также других сфер», — заявил Нильс Скотт.



На презентации программы усиления исследовательских и аналитических реформ парламента Грузии присутствовали председатель парламента Ираклий Кобахидзе и первый вице – спикер Тамар Чугошвили.















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