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Уровень работы парламента Грузии приближается к стандартам европейских стран - Нильс Скотт
06.03.2018 14:11
Парламент Грузии начинает новый проект при поддержке Евросоюза и программы развития ООН, целью которого является усиление аналитических и исследовательских возможностей законодательного органа.
По оценке постоянного представителя программы развития ООН (UNDP) Нильса Скотта, после осуществления программы, уровень работы грузинского парламента приблизится к уровню работы западных стран.
«Программа развития ООН и ЕС уже довольно долгое время способствуют институциональному развитию парламенту Грузии. Мы рады, что у нас есть возможность способствовать институциональной реформе одной из фундаментальных сфер, которая связана с развитием аналитических и исследовательских служб грузинского парламента.
Это ключевой вопрос в работе парламента, потому, что в случае хорошего функционирования, качество работы значительно улучшится.
Мы продолжим способствовать развитию институциональных реформ парламента, а также других сфер», — заявил Нильс Скотт.
На презентации программы усиления исследовательских и аналитических реформ парламента Грузии присутствовали председатель парламента Ираклий Кобахидзе и первый вице – спикер Тамар Чугошвили.
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