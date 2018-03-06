Министр юстиции приветствует отказ европейских стран в предоставлении убежища гражданам Грузии

06.03.2018 15:17 Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани приветствует ужесточение странами Евросоюза правила рассмотрения заявлений ищущих убежища из Грузии. По словам министра, граждане из Грузии ни по каким признакам не преследуются, соответственно, нет основания, чтобы они искали убежища в других странах.



"Мы приветствуем то, чтобы страны Евросоюза ужесточили правила рассмотрения заявлений соискателей убежища из Грузии, ускорили их рассмотрение. Мы работаем над тем, чтобы страны-члены Евросоюза объявили Грузию безопасной страной, поскольку автоматически будет считаться то, что является реальностью - люди в нашей стране не преследуются ни из-за свободы слова, ни по политическому, ни по какому-либо другому признаку. Соответственно, совершенно беспочвенно, чтобы гражданин нашей страны искал убежища в другой стране.



Если наш гражданин покидает нашу страну из-за экономической нужды, это не является основанием для получения убежища, поскольку убежище означает преследование либо по политическим, либо по иным признакам, что в нашем случае не может быть обоснованным. Поэтому мы приветствуем тот факт, что европейские страны будут отказывать нашим гражданам в предоставлении убежища, потому что для этого нет оснований.



Все мы обязаны защитить для наших будущих поколений то, что является историческим результатом, которого все мы вместе достигли, это безвизовое передвижение в Евросоюзе, и не потерять для будущих поколений то, чего трудно было достигнуть в течение многих поколений"- заявила Тея Цулукиани.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

