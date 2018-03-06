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Вовлечение несовершеннолетних в протитуцию ненасильственным методом будет караться законом
06.03.2018 16:09
По заявлению министра юстиции Теи Цулукиани, вовлечение несовершеннолетних в проституцию ненасильственным методом будет караться законом.
По её словам, это защитит детей от вовлечения в подобную деятельность.
«Вовлечение несовершеннолетних в проституцию будет уголовно наказуемым, а также подстрекательство к подобной деятельности ненасильственным путем. Например, в клубах нашего города, барах идет привлечение несовершеннолетних в сферу проституции без какого – либо давления на них. Эти действия по сей день не регулировались уголовным кодексом и у полицейских и прокуроров не было соответствующих правовых рычагов для пресечения данных фактов.
Призываем всех руководителей развлекательных учреждений иметь ввиду, что вовлечение несовершеннолетних в проституцию будет наказуемо законодательством.
Это даст серьёзные полномочия правоохранителям, чтобы бороться с проституцией во всех формах и в том числе с т.н «сутенерством», — заявила Тея Цулукиани.
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