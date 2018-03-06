Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вовлечение несовершеннолетних в протитуцию ненасильственным методом будет караться законом


06.03.2018   16:09
По заявлению министра юстиции Теи Цулукиани, вовлечение несовершеннолетних в проституцию ненасильственным методом будет караться законом.

По её словам, это защитит детей от вовлечения в подобную деятельность.

«Вовлечение несовершеннолетних в проституцию будет уголовно наказуемым, а также подстрекательство к подобной деятельности ненасильственным путем. Например, в клубах нашего города, барах идет привлечение несовершеннолетних в сферу проституции без какого – либо давления на них. Эти действия по сей день не регулировались уголовным кодексом и у полицейских и прокуроров не было соответствующих правовых рычагов для пресечения данных фактов.

Призываем всех руководителей развлекательных учреждений иметь ввиду, что вовлечение несовершеннолетних в проституцию будет наказуемо законодательством.

Это даст серьёзные полномочия правоохранителям, чтобы бороться с проституцией во всех формах и в том числе с т.н «сутенерством», — заявила Тея Цулукиани.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна