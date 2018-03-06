Председатель парламента подписал законодательные изменения «О вещании»

06.03.2018 16:13 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подписал законодательные изменения «О вещании».



Как сообщает журналист Первого канала из парламента, закон, который председатель парламента подписал вчера, будет опубликован в законодательном вестнике в ближайшее время и войдет в силу с момента опубликования.



Напомним, 21 февраля парламент не разделил замечания президента Георгия Маргвелашвили по законодательному пакету «О вещании» и преодолел вето 83 голосами против 13.



Согласно регламенту, в случае отказа президента, документ подписывает и публикует его председатель парламента Грузии Ираклию Кобахидзе.















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