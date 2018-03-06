Вопрос приостановки безвиза с ЕС не обсуждается - МВД Грузии

06.03.2018 16:22 Вопрос задействования Механизма временной приостановки безвизового режима с Евросоюзом / Шенгенской зоной в повестке дня не стоит. Так министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария прокомментировал ситуацию вокруг увеличения числа соискателей убежища в ЕС из Грузии и предстоящий визит в Тбилиси делегации [“технической миссии”] из Германии.



Как отметил глава МВД, ФРГ, а также некоторые другие европейские страны лишь выразили обеспокоенность ростом числа мигрантов. Впрочем, Гахария отметил: “Мы, как и наши европейские коллеги, ожидали определенного увеличения числа [соискателей убежища после введение безвизового режима]. В абсолютных цифрах это не большое число, хотя тенденция процентного роста имеется”.



Георгий Гахария также заявил, что у властей Грузии есть конкретный план, который будет включать превентивные меры. Министр также напомнил о том, что в конце недели делегация МВД отправится в Европол, где будет обсуждать конкретные механизмы и обмен информации на оперативном уровне.



Ранее СОВА сообщала, что в регионах Грузии стартовала информационная кампания, в рамках которой населению расскажут об условиях безвизового режима с ЕС и последствиях его нарушения.















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