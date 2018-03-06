Грузия экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве

06.03.2018 16:29 По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Грузии экстрадировали в Россию Илхома Ёрова.



Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).



По версии следствия, Ёров путем обмана совершил хищение из федерального бюджета денежных средств в размере свыше 1 млн. рублей, предъявив в МИФНС России № 3 по Кировской области заведомо ложные сведения о фиктивных сделках с целью возмещения налога на добавленную стоимость за 1-й квартал 2013 года.



В феврале 2016 года Омутнинским районным судом Кировской области ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, объявлен его розыск.



Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Грузии, удалось добиться решения о выдаче Ёрова в Россию.



Федеральной службе исполнения наказаний России было поручено принять и доставить злоумышленника на территорию Российской Федерации.



В настоящее время Ёров доставлен в Российскую Федерацию.















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