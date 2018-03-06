В регламент парламента вносятся фундаментальные изменения

06.03.2018 17:32 В регламент парламента будут осуществлены фундаментальные изменения. Предполагается, что с одной стороны, будут усовершенствованы принципы законодательной деятельности, со второй, будет усилена функция надзора.



По информации «Первого канала», в рамках парламентского большинства проект регламента уже подготовлен, где уточняются последние детали.



Одним из главных нововведений будет выступление главы правительства в парламенте с ежегодным отчетом, что обусловлено утвержденными в прошлом году изменениями в конституции страны.



В частности, согласно проекту, премьер лично будет обязан представить отчет о проделанной работе за прошлый год в первую неделю осенней пленарной сессии парламента.



После того, как глава правительства закончит выступление, будут проведены политические дебаты.



С точки зрения усиления функции надзора, в законодательном органе выступление министров примет интенсивный характер. Большинство намеревается принять фаормат «Часа министра» с учетом чего, приход в министров в парламент станет обязательным, а расписание выступления членов кабмина представит бюро.



Ко всему отмеченному выше, в парламенте следующего созыва большинство и меньшинство будут упразднены и у депутата представленного от одной партии будет возможность быть членом лишь одной фракции.



Выступление премьер – министра в законодательном органе с ежегодным отчетом состоится в сентябре 2019 года, «Час министра» будет задействован с первого января 2019 года.















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