Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Несколько парламентских комитетов могут быть объединены


06.03.2018   17:44
В парламенте созыва 2020 года могут объединить несколько комитетов. Изменения планируются в регламенте парламента, инициировать которые парламентское большинство планирует на весенней сессии.

К этому времени, в парламенте девятого созыва есть 15 комитетов, однако их количество может уменьшится.

В частности, по информации Первого канала, с комитетом по вопросам образования и культуры могут объединить с комитетом по вопросам спорта и молодежи, а к политике по региональной политике и самоуправлению могут присоединить комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов.

Изменения могут коснуться и комитета по вопросам диаспоры и Кавказа. Планируется объединить его с комитетом по иностранным делам.

Парламентское большинство уже подготовило поправки в регламент, и сейчас проходит уточнение деталей.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна