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Несколько парламентских комитетов могут быть объединены
06.03.2018 17:44
В парламенте созыва 2020 года могут объединить несколько комитетов. Изменения планируются в регламенте парламента, инициировать которые парламентское большинство планирует на весенней сессии.
К этому времени, в парламенте девятого созыва есть 15 комитетов, однако их количество может уменьшится.
В частности, по информации Первого канала, с комитетом по вопросам образования и культуры могут объединить с комитетом по вопросам спорта и молодежи, а к политике по региональной политике и самоуправлению могут присоединить комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов.
Изменения могут коснуться и комитета по вопросам диаспоры и Кавказа. Планируется объединить его с комитетом по иностранным делам.
Парламентское большинство уже подготовило поправки в регламент, и сейчас проходит уточнение деталей.
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