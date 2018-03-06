Ужесточение регуляций по смене фамилии - пояснения министра юстиции

06.03.2018 18:42 На сегодняшнем заседании правительства утвердили законопроект об ужесточении регуляций смене фамилии в Грузии. Министр юстиции Тея Цулукиани заявила об этом журналистам в администрации правительства.



"Наш долг, долг каждого гражданина, беречь и защищать наш исторический успех, достигнутый в результате наших усилий - безвизовое передвижение с Евросоюзом. В 2014 году мы ужесточили регуляции, связанные с именем, и по сегодняшнему правилу совершеннолетний гражданин может изменить имя только один раз. Тогда реформа регуляций смены фамилии не произошла, но на практике сегодня мы знаем, что в европейских странах есть немало проблем исходя из нашего законодательства. Поэтому утвержденные сегодня изменения преследуют целью ужесточение крайне либеральных правил"- заявила Тея Цулукиани.



Что меняется в связи с изменением фамилии:



Согласно поправке, изменить фамилию можно будет на основании установления отцовства, это в том случае, если лицо совершеннолетнее. Например, когда биологический отец не известен, и совершеннолетнее лицо установит кто его биологический отец, он сможет получить его фамилию кроме того случая, если это лицо в тот момент будет объявлен в розыск грузинскими правоохранителями, Интерполом, или правоохранительными органами других стран, или преследуемым в уголовном порядке. Но как только будет устранено данное обстоятельство, изменить фамилию можно будет на основании установления отцовства.



У совершеннолетнего лица будет возможность один раз сделать выбор, принять или нет объединенную фамилию родителей, фамилию одного из родственников прямой восходящей линии.



Совершеннолетний также может получить фамилию фактического воспитателя, или восстановить историческую фамилию, или объединить свою или фамилию родственника по восходящей линии, и во время совершеннолетия сделать выбор между этими фамилиями один раз, а не раз в месяц.



"К примеру, у нас есть случаи, когда одно и то же лицо в минувшем году изменило фамилию четыре раз, три раза, два раза в течение года, что создает очень серьезную проблему в связи с безопасностью документов, и ставит перед опасностью вопрос безвизового передвижения в пространстве Шенген"- отметила Тея Цулукиани.



По заявлению министра, лицо во время бракосочетания, развода вновь сможет избрать фамилию своего супруга, или объединить свою фамилию с фамилией супруга, однако принять фамилию супруга можно будет в момент бракосочетания.



"А также мы думаем, чтобы у людей, которые один раз уже изменили фамилию с 28 марта минувшего года, являющийся историческим днем для нашей страны, когда мы получили безвизовый режим с Евросоюзом, не была возможность вновь поменять фамилию. А если кто-либо уже изменил фамилию в совершеннолетнем возрасте до 28 марта 2017 года, они смогут еще один раз сделать этот выбор, если хотят того"- отметила Тея Цулукиани.



По словам министра юстиции:



"Сегодня у нас, к сожалению, есть проблема, когда люди, которых вернули назад из шенгенской зоны, меняют фамилию, берут другой паспорт, и для европейского пограничника реально являются другими людьми, и их впускают в шенгенскую зону, откуда их в действительности выдворили.



Здесь же министр юстиции Грузии пояснила, что пограничники стран ЕС не могут контролировать личный номер гражданина Грузии.



"Мы одна из передовых стран, даже у многих европейских стран нет того, что в момент рождения нам придается личный номер, который не меняется в течение многих лет до смерти, но они не могут контролировать это. Сейчас разговор идет о том, чтобы они работали на базе нашего личного номера, но на это необходимо время. Они объективно, справедливо предлагают изменить те хаотичные регуляции, которые есть у нас в связи с фамилией, что мы и делаем"- добавила Тея Цулукиани.



По ее словам, согласно действующему законодательству сегодня лицо не может принять любую фамилию.



"Например, в 70-е, 80-е, 90-е годы бывало, когда та или иная личность якобы возвращала историческую фамилию, сегодня это уже невозможно, если документально не доказано, что ваш предок носил ту или иную фамилию. Здесь мы не касаемся жестких правил восстановления исторической фамилии, они по-прежнему остаются жесткими"- заявила министр юстиции.



По словам Теи Цулукиани, ужесточение регуляций в связи с изменением фамилии "даст нам результаты с точки зрения того, что к нам возрастет доверие, поскольку один документ всегда должен означать одного человека на границе".

















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