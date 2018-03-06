Кобахидзе: Преждевременно говорить о конкретных кандидатах к президентским выборам

06.03.2018 20:15 По заявлению председателя парламента Ираклия Кобахидзе, консультации по кандидатам для участия в президентских выборах пока не вошли в активную фазу.



«Были определенные предварительные консультации. Эти консультации пока не вошли в активную фазу, так что прямо скажу, преждевременно говорить о конкретных кандидатах», — сказал Кобахидзе.



Ранее сообщалось, что правящая партия рассматривает две кандидаты на пост президента Грузии - министра юстиции Теи Цулукиани и депутата, экс-министра иностранных дел Саломэ Зурабишвили.















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