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Россия и Грузия договорились о строительстве тоннеля в Верхнем Ларсе - армянский министр


06.03.2018   21:23
Россия и Грузия пришли к согласию, и в этом году в Верхнем Ларсе стартуют работы по строительству туннеля. Об этом, как передает радио «Свобода», сообщил 6 марта министр транспорта, связи, и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

По его словам, фаза проектирования туннеля приближается к завершению, и уже есть четкая договоренность относительно того, что контрольно-пропускной пункт будет модернизирован, а дорога расширена.

«Строительство туннеля, разумеется, завершится значительно позже, поскольку это требует времени. Но модернизация, мы надеемся, завершится к концу года», - пояснил министр.






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