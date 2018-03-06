Собчак попросила Украину разрешить ей посетить Крым

06.03.2018 21:24 Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей приехать в Крым. Об этом она рассказала во время интервью радиостанции «Эхо Москвы».



«Я уже направила письмо — мы сейчас ждем ответа — в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет», — сказала Собчак, отвечая на вопрос, поедет ли она в Крым как кандидат в президенты. «Если я получу разрешение на этот въезд через территорию Украины, я поеду туда», — подчеркнула она.



На вопрос о том, считает ли она крымчан российскими избирателями она заявила, что едет «к людям, которые там живут».



«Там они очень разные. Я еду в том числе для того, чтобы говорить с крымскими татарами, которые очень недовольны во многом той ситуацией, которая там складывается. Мне будет с кем там поговорить», — сказала она.



В ноябре 2017 года Собчак в интервью телеканалу CNN заявляла, что Крым принадлежит Украине «с точки зрения международного права». В феврале штаб Собчак заявил, что на агитацию за нее в Крыму не было потрачено «ни копейки».



РБК











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