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Назначен первый представитель Грузии в Организации Исламского сотрудничества
06.03.2018 22:06
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Саудовской Аравии Георгий Джанджгава передал верительные грамоты генеральному секретарю Организации Исламского сотрудничества Юсуфу Аль-Осаимину, сообщает Interpressnews.
По информации МИД Грузии, согласно распоряжению президента Георгия Маргвелашвили, Георгий Джанджгава назначен первым представителем Грузии в Организации Исламского сотрудничества (ОИС).
По окончании церемонии вручения верительных грамот состоялась двусторонняя встреча, на которой были рассмотрены перспективы взаимного сотрудничества. Посол Грузии и генеральный секретарь ОИС обсудили ход развития событий в регионе в последний период.
Стороны выразили надежду, что назначение посла будет способствовать развитию отношений между Грузией и ОИС.
Организация Исламского сотрудничества на сегодняшний день объединяет 57 стран.
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