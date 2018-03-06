Назначен первый представитель Грузии в Организации Исламского сотрудничества

06.03.2018 22:06 Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Саудовской Аравии Георгий Джанджгава передал верительные грамоты генеральному секретарю Организации Исламского сотрудничества Юсуфу Аль-Осаимину, сообщает Interpressnews.



По информации МИД Грузии, согласно распоряжению президента Георгия Маргвелашвили, Георгий Джанджгава назначен первым представителем Грузии в Организации Исламского сотрудничества (ОИС).



По окончании церемонии вручения верительных грамот состоялась двусторонняя встреча, на которой были рассмотрены перспективы взаимного сотрудничества. Посол Грузии и генеральный секретарь ОИС обсудили ход развития событий в регионе в последний период.



Стороны выразили надежду, что назначение посла будет способствовать развитию отношений между Грузией и ОИС.



Организация Исламского сотрудничества на сегодняшний день объединяет 57 стран.















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