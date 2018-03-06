Следователи ООН заявляют о возможной причастности России к военным преступлениям в Сирии

06.03.2018 22:25 Следователи ООН заявили о возможной причастности России к авиаудару по рыночной площади в Сирии в ноябре прошлого года. Тогда были убиты 84 человека. В ООН считают, что подобные потери среди мирного населения при нанесении намеренного авиаудара могут считаться «военным преступлением».



Таким образом, впервые следственная комиссия ООН по Сирии в своем докладе возложила ответственность непосредственно на Россию за гибель мирных граждан в Сирии. В том же докладе отмечается, что коалиция во главе с США, ведущая войну против террористической группировки «Исламское государство», не сумела правильно определить координаты цели во время авиарейда 20 марта 2017 года –в результате были убиты 150 мирных жителей, укрывавшихся в здании школы на севере Сирии.



​Международная коалиция должна была осознавать, по какой именно цели наносился удар, подчеркивается в докладе следственной группы. Отсутствие точных сведений о цели привело войска коалиции к нарушению гуманитарного права. Коалиция признала свою ответственность за удар, заявив, что целилась по отряду из 30 джихадистов, которые, по сведениям военных, находились в здании школы.















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