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Процедуры по рассмотрению дел соискателей убежища в Германии будут ощутимо сокращены
06.03.2018 23:35
Почти 100% соискателей убежища дается отрицательное заключение и фактически все люди, просящие убежища будут возвращены назад в Грузию, исходя из того, что Грузия немецкой стороной признается безопасной страной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили.
По информации пресс-службы МИД, Махароблишвили отметил, что Грузия продолжит активное сотрудничество с европейскими коллегами и партнерами по вопросу безвизового режима в зоне Евросоюза/Шенгена. По заявлению заместителя главы внешнеполитического ведомства, в рамках встречи с представителями Федерального министерства внутренних дел Германии были рассмотрены вопросы сотрудничества, ориентированные на более эффективные результаты в этом направлении.
«Немецкая сторона еще раз зафиксировала тот факт, что почти 100%-ам соискателей убежища дается отрицательное заключение и фактически все люди, просящие убежища будут возвращены назад в Грузию, исходя из того, что Грузия немецкой стороной признается де-факто, как безопасная страна. На встрече был отмечен и том значительный момент, что немецкая сторона приняла решение о том, что процедуры рассмотрения дел соискателей убежища будут ощутимо сокращены», - заявил Вахтанг Махароблишвили.
Делегация Германии находится в Грузии с двухдневным визитом. В рамках визита запланированы встречи с высшими должностными лицами страны.
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