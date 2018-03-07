Бокерия: Для меньшинства принципиально важно внесение в резолюцию вопроса списка Отхозория-Татунашвили и вписывание механизма санкций

07.03.2018 10:50 Мы все сделаем для того, чтобы в связи с проектом парламентской резолюции было достигнуто соглашение, - об этом заявил накануне журналистам один из лидеров меньшинства парламента Грузии Гига Бокерия после встречи с председателем парламента и членами большинства.



По словам Бокерия, для меньшинства принципиально важно внесение в резолюцию вопроса списка Отхозория-Татунашвили и вписывание механизма санкций.



«Принципиальный вопрос, чтобы в тексте резолюции был инструмент санкцирования в отношении всех тех лиц, кто на оккупированных территориях Грузии и за их пределами грубо нарушает права человека, а также – в отношении тех лиц, кто покрывает их. Мы не создаем иллюзии того, что эти санкции являются решением проблемы оккупации, однако это сокращение тех рисков, перед которыми стоят наши граждане. Мы видим шанс достижения согласия по этому вопросу и принятия парламентом такого инструмента», - заявил Гига Бокерия по завершении встречи.

















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