Залкалиани: Женевские сопредседатели приедут в Цхинвали предположительно сегодня

07.03.2018 10:55 По информации первого заместителя министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, Женевские сопредседатели приедут в Цхинвали предположительно сегодня. Об этом Давид Залкалиани заявил отвечая на вопрос о передаче тела Арчила Татунашвили.



По словам Давида Залкалиани, Женевские сопредседатели проинформированы о деле Арчила Татунашвили.



«С нашей стороны информированы все, в том числе и Женевские сопредседатели, которые находились в Тбилиси.



Вчера в министерстве иностранных дел с ними прошла встреча и речь шла именно о вопросе Арчила Татунашвили.



Подключены все заинтересованные стороны, и мы ждем, чтобы решение было принято как можно скорее. Женевские сопредседатели приедут в Цхинвали предположительно сегодня», — заявил Давид Залкалиани.



По информации патриархии Грузии, тело Арчила Татунашвили вернут семье сегодня, либо завтра.















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