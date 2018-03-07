Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Залкалиани: Женевские сопредседатели приедут в Цхинвали предположительно сегодня


07.03.2018   10:55
По информации первого заместителя министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, Женевские сопредседатели приедут в Цхинвали предположительно сегодня. Об этом Давид Залкалиани заявил отвечая на вопрос о передаче тела Арчила Татунашвили.

По словам Давида Залкалиани, Женевские сопредседатели проинформированы о деле Арчила Татунашвили.

«С нашей стороны информированы все, в том числе и Женевские сопредседатели, которые находились в Тбилиси.

Вчера в министерстве иностранных дел с ними прошла встреча и речь шла именно о вопросе Арчила Татунашвили.

Подключены все заинтересованные стороны, и мы ждем, чтобы решение было принято как можно скорее. Женевские сопредседатели приедут в Цхинвали предположительно сегодня», — заявил Давид Залкалиани.

По информации патриархии Грузии, тело Арчила Татунашвили вернут семье сегодня, либо завтра.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна