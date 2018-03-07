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Залкалиани: Женевские сопредседатели приедут в Цхинвали предположительно сегодня
07.03.2018 10:55
По информации первого заместителя министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, Женевские сопредседатели приедут в Цхинвали предположительно сегодня. Об этом Давид Залкалиани заявил отвечая на вопрос о передаче тела Арчила Татунашвили.
По словам Давида Залкалиани, Женевские сопредседатели проинформированы о деле Арчила Татунашвили.
«С нашей стороны информированы все, в том числе и Женевские сопредседатели, которые находились в Тбилиси.
Вчера в министерстве иностранных дел с ними прошла встреча и речь шла именно о вопросе Арчила Татунашвили.
Подключены все заинтересованные стороны, и мы ждем, чтобы решение было принято как можно скорее. Женевские сопредседатели приедут в Цхинвали предположительно сегодня», — заявил Давид Залкалиани.
По информации патриархии Грузии, тело Арчила Татунашвили вернут семье сегодня, либо завтра.
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