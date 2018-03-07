Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию

07.03.2018 11:00 По заявлению лидера большинства парламента Грузии Арчила Талаквадзе для завершения консультаций между большинством и меньшинством с целью разработки единой резолюции по вопросу гибели Арчила Татунашвили понадобится немного времени.



Как заявил Талаквадзе журналистам после вчерашней встречи правящей команды и меньшинства, к этому времени о конкретных деталях по тому, о чем удалось договориться, он говорить не может, поскольку консультации продолжаются.



«Для завершения консультаций понадобиться немного времени, так как мы уже вошли в конкретные детали. Мы обсуждали то, как будет отражено использование инструментов. Что касается нашей позиции по конкретным механизмам, которые предлагает меньшинство, мы договорились, что от предварительного высказывания позиций в связи с этим будем воздерживаться, так как в консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию, и мы не хотим предварительными оценками и заявлениями навредить процессу консультаций. Как только консультации завершаться, в первую очередь голосование по резолюции пройдет в комитетском формате и затем она будет вынесена на ближайшую сессию», - заявил Талаквадзе.















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