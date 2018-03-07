Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию


07.03.2018   11:00
По заявлению лидера большинства парламента Грузии Арчила Талаквадзе для завершения консультаций между большинством и меньшинством с целью разработки единой резолюции по вопросу гибели Арчила Татунашвили понадобится немного времени.

Как заявил Талаквадзе журналистам после вчерашней встречи правящей команды и меньшинства, к этому времени о конкретных деталях по тому, о чем удалось договориться, он говорить не может, поскольку консультации продолжаются.

«Для завершения консультаций понадобиться немного времени, так как мы уже вошли в конкретные детали. Мы обсуждали то, как будет отражено использование инструментов. Что касается нашей позиции по конкретным механизмам, которые предлагает меньшинство, мы договорились, что от предварительного высказывания позиций в связи с этим будем воздерживаться, так как в консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию, и мы не хотим предварительными оценками и заявлениями навредить процессу консультаций. Как только консультации завершаться, в первую очередь голосование по резолюции пройдет в комитетском формате и затем она будет вынесена на ближайшую сессию», - заявил Талаквадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна