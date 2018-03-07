Польша требует немедленного и объективного расследования дела о смерти Арчила Татунашвили

07.03.2018 11:41 Министерства иностранных дел Польши и Чехии откликаются на гибель в Цхинвали Арчила Татунашвили. По информации МИДа Грузии, в заявлении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства Польши в «Твиттере», говорится, что Арчил Татунашвили, скончавшийся при неустановленных обстоятельствах, является очередной жертвой незаконной оккупации Россией территорий Грузии. Польша требует немедленного и объективного расследования дела о смерти гражданина Грузии и наказания виновных. Польша также требует незамедлительного освобождения граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированной территории.



Заявление в связи с трагическим случаем в «Твиттере» распространил и МИД Чехии. В своем заявлении Министерство иностранных дел Чехии выражает глубокое беспокойство по поводу трагической смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили.



Как отмечается в заявлении, Чехия осуждает факты нарушения прав человека в оккупированном Цхинвальском регионе и требует допуска на место международных институтов защиты прав человека.















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