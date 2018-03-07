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Глава разведки США: Россия подрывает единство Запада
07.03.2018 12:00
Директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия пытается «подорвать» санкции ЕС и США и ослабить единство стран Запада касательно их позиции по Украине.
Во время представления своего доклада в Комитете Сената США по вооруженным силам он отметил, что Россия справляется с наложенными на нее санкциями.
В докладе говорится также, что Москва поощряет антиамериканские политические взгляды и хочет снизить доверие к демократическим процессам. Для этого Россия может прибегнуть к «операциям влияния», поскольку такой способ реагировать на сложившееся положение является недорогим, относительно низкорисковым и недоказуемым способами отвечать на угрозы, формировать иностранные представления и влиять на население.
«Россия стремится ослабить партнерские отношения США с европейскими союзниками, подорвать западные санкции, поощрить антиамериканские политические взгляды», — заявил Коутс.
По его мнению, Россия не остановится на достигнутом и в 2018 году «будет проводить более смелые и более разрушительные кибер-операции».
Ранее глава разведки заявил, что в Минфине США уже на следующей неделе могут объявить о новых санкциях против России.
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