Глава разведки США: Россия подрывает единство Запада

07.03.2018 12:00 Директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия пытается «подорвать» санкции ЕС и США и ослабить единство стран Запада касательно их позиции по Украине.



Во время представления своего доклада в Комитете Сената США по вооруженным силам он отметил, что Россия справляется с наложенными на нее санкциями.



В докладе говорится также, что Москва поощряет антиамериканские политические взгляды и хочет снизить доверие к демократическим процессам. Для этого Россия может прибегнуть к «операциям влияния», поскольку такой способ реагировать на сложившееся положение является недорогим, относительно низкорисковым и недоказуемым способами отвечать на угрозы, формировать иностранные представления и влиять на население.



«Россия стремится ослабить партнерские отношения США с европейскими союзниками, подорвать западные санкции, поощрить антиамериканские политические взгляды», — заявил Коутс.



По его мнению, Россия не остановится на достигнутом и в 2018 году «будет проводить более смелые и более разрушительные кибер-операции».



Ранее глава разведки заявил, что в Минфине США уже на следующей неделе могут объявить о новых санкциях против России.















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