Forbes: За 2017 год Иванишвили стал богаче на 100 млн долларов

07.03.2018 12:19 Экс-премьер Грузии, основатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили с состоянием в 4,6 миллиарда долларов занял 456-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes.



За минувший год Иванишвили стал богаче на 0,1 миллиарда долларов и теперь занимает в списке 456-е место. Несмотря на то, что в 2017 году состояние грузинского миллиардера было оценено в 4,5 миллиарда долларов, в рейтинге Forbes тогда он занимал 367-е место.



Максимальный показатель Бидзины Иванишвили — 143-я позиция в 2008 году, тогда его состояние оценивалось в 6,4 млрд долларов. Впервые грузинский миллиардер появился в списке богатейших людей мира в 2006 году с состоянием 3,9 миллиарда долларов (173-е место в мире).



Forbes напоминает, что грузинский миллиардер доверил банку Credit Suisse около 1 миллиарда долларов, однако более 100 миллионов долларов от этой суммы были украдены менеджером банка Патрисом Лескодроном. В начале февраля 2018 года женевский суд признал Лескодрона виновным, а Credit Suisse подтвердил, что возместит ущерб Иванишвили.



Журнал отмечает, что Иванишвили сделал свое состояние в сфере металлургии и банковских услуг в России, а в 2003 году обналичил деньги и вернулся на родину. На сегодняшний день он является самым богатым человеком в Грузии.



Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой в 2011 году. Тогда же он основал партию «Грузинская мечта», которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив у власти партию Михеила Саакашвили «Единое национальное движение».



Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако он все еще продолжает оказывать влияние на политические процессы внутри страны.



Новости-Грузиზ











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