Залкалиани: Вопрос задействования механизма приостановки безвизового режима Грузии и ЕС не стоит на повестке дня

07.03.2018 12:21 Вопрос задействования механизма приостановки безвизового режима Грузии и ЕС не стоит на повестке дня, заявил замглавы МИД страны Давид Залкалиани.



В Грузии с двухдневным визитом находится руководитель штаба по возвращению мигрантов МВД Германии Кристиан Клос и уполномоченный МИД Германии по вопросам беженцев и миграции, посол Анет Гюнтер. На встречах, проходящих в Тбилиси, немецкие делегаты обсуждают вопросы соблюдения Грузией условий безвизового режима.



«Задействование приостановки безвизового режима сегодня не стоит на повестке дня. Однако мы очень внимательно следим за процессом и с нашими немецкими и европейскими партнерами вместе делаем соответствующие шаги», — заявил Залкалиани в эфире Первого канала ОВГ.



Залкалиани также сообщил, что встречи с членами немецкой делегации оказались очень плодотворными.



«Вчера мы провели очень плодотворную встречу с нашими немецкими партнерами как в министерстве иностранных дел, так и в других ведомствах, в частности министерстве внутренних дел и министерстве юстиции. Естественно, мы очень близко воспринимаем ту тревогу, которая есть у наших немецких партнеров. Наша вчерашняя встреча была направлена на разработку превентивных механизмов», — подчеркнул Залкалиани.



Следует отметить, что журналист брюссельского бюро «Радио Свободы» Рикард Йозвак сообщил, что вопросы о грузинских нарушителях безвизового режима будут говорить на министериале стран-членов ЕС, который пройдет в Брюсселе 8 марта. Вместе с тем, по информации Йозвака, принимать решения о приостановке безвизового режима с Грузией на заседании не будут.

«На встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, которая пройдет 8 марта в Брюсселе, Германия поставит вопрос о нарушающих безвизовых режим гражданах Грузии. Решение по приостановке механизма безвизового режима принято не будет», — написал Йозвак в своем микроблоге.



По данным посольства, по сравнению с периодом до визалиберализации, количество соискателей убежища в Германии из Грузии увеличилось втрое.



Как уже сообщалось, по данным посольства Германии в Грузии, только в январе более 700 граждан Грузии попросили убежище в Германии. Почти 100% из них получили отказ. Растущее количество нелегально находящихся в Германии лиц и необоснованных соискателей убежища вызывает озабоченность федерального правительства.















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