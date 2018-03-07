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Саакашвили уверен, что уже в этом году вернется в Украину


07.03.2018   12:29
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что уже в этом году намерен вернуться в Украину. Об этом он заявил в интервью Meduza, передает УНН.

"Украинская теперешняя власть поставила мне трехлетний запрет (на въезд). Но я почти уверен, что уже в этом году вернусь в Украину. Не думаю, что они долго продержатся. Люди, у которых такие истерики, не могут долго продержаться, учитывая украинский характер, свободолюбие украинского народа и его стремление к изменениям", - заявил Саакашвили.

Саакашвили также заявил, что он готовит свое возвращение в Украину и активно участвует в политических процессах в Грузии.






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