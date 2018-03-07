|
Саакашвили уверен, что уже в этом году вернется в Украину
07.03.2018 12:29
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что уже в этом году намерен вернуться в Украину. Об этом он заявил в интервью Meduza, передает УНН.
"Украинская теперешняя власть поставила мне трехлетний запрет (на въезд). Но я почти уверен, что уже в этом году вернусь в Украину. Не думаю, что они долго продержатся. Люди, у которых такие истерики, не могут долго продержаться, учитывая украинский характер, свободолюбие украинского народа и его стремление к изменениям", - заявил Саакашвили.
Саакашвили также заявил, что он готовит свое возвращение в Украину и активно участвует в политических процессах в Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна