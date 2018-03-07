Министры иностранных дел ЕС в Брюсселе обсудят нарушения гражданами Грузии условий безвиза

07.03.2018 12:38 Германия во время заседания Совета ЕС планирует поднять вопрос нарушения гражданами Грузии условий безвизового режима. Об этом сообщил на своей странице в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.



"Германия поднимет вопрос граждан Грузии, которые нарушают условия визовой либерализации, во время встречи министров внутренних дел ЕС в Брюсселе 8 марта. Тогда не будет принято ни одного решения о механизме приостановления (безвизового режима - ред.)", - сообщил журналист.



По словам журналиста, перед президентом Грузии во время его визита в Брюссель 8-10 марта будет поставлен вопрос принять усилия для борьбы с нарушениями условий безвизового режима.















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